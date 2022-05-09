Украинские активисты сорвали возложение цветов в Варшаве.

Журналистка и активистка Ирина Земляна прокомментировала инцидент с послом России в Польше Сергеем Андреевым перед возложением цветов на кладбище советских солдат в Варшаве 9 мая.

Видео со своим комментарием она опубликовала в Facebook.

"Сегодня мы сорвали возложение цветов посла России к памятнику каким-то там солдатам. Мы просто подошли к послу вплотную, разорвали на себя пакеты с искусственной кровью, эта кровь попала на посла и его приспешника. Они с позором и под крики "фашисты" просто уехали. Мы не дали им эти возложить цветы, венок. Мы разорвали их", – рассказала активистка.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 мая в Варшаве посла России в Польше Сергея Андреева облили красной краской. Оказывается, это была искусственная кровь. Люди не дали послу возложить венок на мемориал, он покинул кладбище в сопровождении полиции.

Сообщается, что Россия собирается отозвать своего посла из Польши и выслать польского посла из страны.

Вас также могут заинтересовать новости: