Тяжелое вооружение на первом месте в повестке дня Украины.

В Украину направляется больше тяжелого оружия из Соединенных Штатов Америки.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter по итогам разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению постоянной поддержки Украины со стороны США и мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и к нам оно приближается еще больше. Украина и США работают тесно, чтобы поставлять наш продовольственный экспорт вопреки опрометчивой блокаде России", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНИАН, 23 мая министр обороны США Ллойд Остин заявил, что по итогам встречи в формате "Рамштайн-2" союзники обязались предоставить Украине противокорабельные ракеты, реактивные системы, танки и боеприпасы.

Напомним, что бойцы ВСУ пройдут учения в Великобритании под инструктаж военных Новой Зеландии.

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