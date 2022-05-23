Инструкторы будут в Великобритании до конца июля, где они должны подготовить 230 украинских воинов.

Тридцать военнослужащих Сил обороны Новой Зеландии вылетают в Великобританию, где они будут учить артиллеристов ВСУ пользоваться легкими полевыми гаубицами L119 калибра 105 мм.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Новую Зеландию специально попросили предоставить учебную группу для этой цели", - сказала премьер-министр Джасинда Ардерн.

Инструкторы будут в Великобритании до конца июля, где они должны подготовить 230 украинских воинов. Командующий силами обороны маршал авиации Кевин Шорт заявил, что каждому экипажу потребуется неделя на овладение техникой.

"Направление войск для обучения украинских солдат является продолжением пропорционального ответа Новой Зеландии на вторжение России", - сказал спикер министерства иностранных дел Джерри Браунли.

Ранее УНИАН сообщали, что бойцы ВСУ проходят обучение на словацких САУ.

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