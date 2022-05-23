Также Италия и Греция готовы передать Украине артиллерию.

Чехия согласилась отправить в Украину "существенную поддержку", в том числе передать боевые вертолеты, танки и реактивные системы для борьбы с российскими оккупантами.

Как сообщает CNN, об этом министр обороны США Ллойд Остин сказал после завершения онлайн-встречи Контактной группы в поддержку Украины (так называемый "Рамштайн-2").

"Я также хочу поблагодарить Чехию за ее вклад, включая ударные вертолеты, танки и ракетные системы", - сказал Остин.

По его словам, несколько стран объявили о передаче критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу.

"Также хочу отметить ведущую роль Британии, которая помогает координировать военную помощь, и огромное количество британской военной помощи, которая продолжает поступать в Украину", - добавил глава Пентагона.

По словам Остина, всего 20 стран объявили новые опасные пакеты помощи для Украины после онлайн-встречи. В частности, помощь будет включать критически необходимые боеприпасы для артиллерии, системы береговой охраны, танки и другие бронированные транспортные средства.

"Другие выступили с новыми обязательствами для подготовки сил Украины и поддержания ее военных систем", - сказал Остин.

Как сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, сегодня, 23 мая, во второй встрече Контактной группы принимали участие 47 стран.

Остин будет лично председательствовать на третьей встрече Контактной группы поддержки Украины в Брюсселе 15 июня на полях встречи министров обороны стран-членов НАТО.

Ранее Остин также сообщил, что Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них.

Чехия стала первой страной, которая поставила Украине танки - советские Т-72, а также боевые машины пехоты БМП-1, которые находятся в ее действующих резервах.

Как сообщал УНИАН, 26 апреля на авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча министров обороны почти 40 стран, во время которой было начато коллективную группу поддержки Украины, цель которой - удовлетворить оборонные нужды украинской армии.

Президент Владимир Зеленский призвал участников онлайн-встречи "Рамштайн-2" не бояться принять решение передать Украине реактивные системы залпового огня.

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