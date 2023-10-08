Эксперт по Ближнему Востоку Уильям Векслер считает, что ХАМАС оказался более амбициозным и тактически способным, чем ожидалось.

Израиль сотрясает от самого масштабного внезапного военного нападения за последние пятьдесят лет.

Как пишет в статье для Atlantic Council эксперт по Ближнему Востоку Уильям Векслер, сейчас Израиль готовится к войне. "С тех пор, как Хамас победил Фатх в битве за Газу в 2007 году, всего через два года после ухода Израиля с этой территории, ритм конфликта между Израилем и Хамасом стал все более рутинным: за регулярным терроризмом Хамаса следовали предсказуемые репрессии со стороны Израиля", - отмечает эксперт.

По его словам, всякий раз, когда разрушительные циклы становились особенно жестокими, внешние посредники помогали договориться о временном прекращении огня.

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"Израиль обычно достигает своей основной цели по укреплению своей безопасности, а Хамас обычно достигает своей цели, позиционируя себя в качестве лидера "сопротивления". А люди в Секторе Газа, те, кого, как утверждает Хамас, поддерживает, будут продолжать страдать", - пишет эксперт, отмечая при этом, что теперь все изменилось.

"Этой рутины больше нет. ХАМАС оказался более амбициозным в оперативном плане и тактически способным, чем ожидалось. Пропорционально, потери, понесенные Израилем, представляют собой более сильный удар, чем тот, который пережили Соединенные Штаты 11 сентября", - отмечает эксперт.

Он убежден, что военный ответ Израиля будет отражать эту реальность: наземные операции будут сопровождаться воздушными ударами. "Вероятным результатом будет значительная деградация Хамаса и существенные разрушения в Секторе Газа. И точно так же, как 11 сентября оказалось долгосрочной стратегической ошибкой для Аль-Каиды, 8 сентября, вероятно, окажется такой же стратегической ошибкой для ХАМАС", - отмечает эксперт.

По словам Векслера, единственный способ, которым Хамас сможет добиться чего-то похожего на победу в будущей войне, — это принятие остальными игроками решений, которые будут способствовать достижению стратегических целей Хамаса. "Все внимание будет приковано к руководству Палестинской автономии, чтобы посмотреть, сможет ли оно пройти тонкую грань, как оно делало раньше, предлагая риторическую поддержку народу Газы и одновременно предотвращая параллельную вспышку насилия на Западном Берегу", - отмечает эксперт.

По его словам, если этот вариант потерпит неудачу, Израиль столкнется с войной на два фронта.

"Хамас уже активно поощряет восстание израильских арабов, подобно насилию в 2021 году, которое удивило многих наблюдателей. Если это произойдет, ущерб, нанесенный долгосрочной жизнеспособности израильского общества, будет серьезным… Именно "Хезболла" и ее покровитель Иран представляют наибольшую непосредственную угрозу превращения зарождающейся войны между Израилем и Хамасом в более широкий и гораздо более разрушительный региональный конфликт – идеальный исход Хамаса", - отметил эксперт.

"Следующая война между Израилем и "Хезболлой" будет обостряться особенно быстро, со значительными потерями с обеих сторон. И, наконец, международное сообщество также может помочь продвинуть программу Хамаса, если оно не сможет признать новую природу этого конфликта и вместо этого будет рефлекторно повторять устаревшие лозунги, которые сопровождали предыдущие циклы столкновений между Израилем и Хамасоом", - заявил эксперт.

Нападение на Израиль

7 октября 2023 года боевики ХАМАС нанесли из Cектора Газа массированный ракетный удар по Израилю, выпустив более 2000 ракет. В ответ израильская армия атаковала позиции палестинцев. Сообщалось, что авиация ровняет с землей места скопления террористов.

В Израиле стремительно растет количество убитых и раненых.По всей стране сдают кровь. По состоянию на вечер 7 октября количество раненых приблизилось к 1500 человек.

Боевое крыло ХАМАС — группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" в ответ на разрушение палестинской башни в Газе нанесла удар по Тель-Авиву.

8 октября 2023 года стало известно о том, что Израиль ликвидировал лидера ХАМАС. Тело боевика якобы нашли под завалами атакованного дома.

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