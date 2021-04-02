Пассажиры оказались в ловушке из-за обломков вагонов в тоннеле.

Десятки человек погибли в результате железнодорожной аварии на восточном побережье Тайваня. Скоростной поезд сошел с рельсов, когда пересекал горный тоннель.

Об этом пишет The Guardian.

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В 408 Taroko Express находились сотни людей. Трагедия произошла в 9: 30 по местному времени.

Пассажиры оказались в ловушке из-за обломков вагонов в тоннеле.

По информации местных властей, погибли 48 человек, в том числе 33-летний машинист. 80 травмированных граждан доставили в больницы: один пострадавший скончался, 18 выписали после медицинского обследования. Специалисты идентифицируют 40 погибших.

Один из пассажиров рассказал, что услышал грохот и потом потерял сознание. Когда проснулся – было темно.

В результате аварии один вагон разбился, остальные перевернулись и влетели в стены тоннеля. Предполагают, что поезд мог сойти из-за неправильно припаркованного транспорта техобслуживания. Однако окончательные причины трагедии устанавливаются.

408 Taroko Express – один из скоростных регулярных поездов Тайваня. Его путь проходит вдоль популярного региона восточного побережья, в частности через горы национального парка Тароко.

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Автор: Яна Ставская