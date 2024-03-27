Испанские патрульные катера наткнулись на группу единиц флота РФ 21 марта.

В водах Испании обнаружили двух "шпионов" РФ - пару десантных кораблей "Иван Грин" и "Александр Отраковский". Их вместе с нефтяным танкером Kola увидели утром 21 марта на северо-западе Пиренейского полуострова.

О происшествии сообщило испанское Минобороны. Отмечается, что наблюдение за ними вели в течение 5 дней (по 26 марта) два патрульных катера Atalaya и Vigía, пока 3 российских судна не вошли в воды соседней Португалии.

"Оба испанских корабля были задействованы в операциях присутствия, наблюдения и сдерживания под оперативным контролем Оперативного командования, они осуществляли наблюдение посменно", - акцентирует Минобороны.

Отмечается, что после 26 марта наблюдение за группой единиц флота РФ перехватил португальский фрегат "Бартоломеу Диаш".

Россия возобновила шпионскую войну против Запада

Россия возобновила игру в "кошки-мышки" с Западом, об этом на днях писал Financial Times, очертив таким образом активность шпионов России в Европе. Издание заявило, что сейчас агенты РФ действуют мощнее, чем это было во времена холодной войны. Их деятельность также связывают со случаем в Испании - когда нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова. Этот герой известен украинцам тем, что во время войны перегнал Киеву самолеты РФ вместе с экипажем.

FT считает, что цель Москвы - такая же, как и до войны с Украиной. Приоритетом считается похищение важных данных Европы, создание разногласий и конфликтов внутри НАТО, а также дискредитация и срыв поддержки Украины. В то же время сейчас враг действует более изобретательно. Этим он компенсирует разрушенные шпионские сети, которые смогла разоблачить Европа за последнее время, считает издание.

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