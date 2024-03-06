Активизация разведывательных операций свидетельствует о новой уверенности российских шпионов после унизительных неудач.

Россия агрессивно возобновила шпионскую войну с Западом, и публикация Москвой телефонного разговора, в котором высокопоставленные офицеры ВВС Германии обсуждали отправку крылатых ракет в Украину, является лишь последним показательным примером, пишет Financial Times со ссылкой на комментарии западных чиновников и офицеров.

"Игра в кошки-мышки вернулась... Российская активность ... является такой же высокой или даже выше, чем во время холодной войны... Российская разведка – это огромная машина, и она вернулась к тому, что делала всегда", – отмечают западные чиновники.

Отмечается, что почти каждую неделю появляется информация о шпионском следе в европейских странах. Так, 27 февраля было предъявлено обвинение шестому болгарину в участии в предполагаемой российской шпионской сети в Британии. До этого в Испании нашли мертвым российского пилота Максима Кузьминова, который перешел на сторону Украины. За неделю до этого Франция разоблачила сеть из 193 сайтов, предназначенных для распространения дезинформации накануне европейских выборов этого года.

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"Однако именно утечка телефонного разговора между высокопоставленными офицерами ВВС Германии стала самым взрывоопасным пропагандистским переворотом Москвы в ее продолжающейся гибридной войне против Запада в этом году", – говорится в статье.

По словам журналистов, такая активизация разведывательных операций свидетельствует о новой уверенности российских шпионов после унизительных неудач, с которыми они столкнулись в начале 2022 года. Тогда западные агентства похитили и обнародовали планы Москвы по вторжению в Украину. А когда вторжение РФ застопорилось, Владимир Путин отправил под домашний арест высших руководителей ФСБ за то, что они грубо недооценили украинское сопротивление.

"С тех пор главные российские спецслужбы – военная разведка ГРУ, Федеральная служба безопасности ФСБ и служба внешней разведки СВР – перегруппировались и модернизировали свою разведывательную технику... Приоритеты остаются такими же, как и до войны: похитить западные секреты, углубить разногласия внутри НАТО и подорвать поддержку Украины. Но методы стали более изобретательными, чтобы компенсировать разрушенные шпионские сети в Европе и обойти ограничения для россиян, работающих на континенте", – пишет FT.

Одним из самых больших изменений Кремля, по словам журналистов, стало более активное использование косвенных разведчиков. Так, в российских тайных операциях сейчас используется целый ряд иностранных граждан, привлеченных из политики, бизнеса и организованной преступности.

По мнению опрошенных газетой аналитиков разведки и девяти официальных лиц, проведение операций на расстоянии с помощью удаленно работающих и только что завербованных доверенных лиц имеет свои плюсы и минусы для российских шпионов.

Указано, что ГРУ начало вербовать "чистых кадров", то есть агентов без военного опыта, которые должны незаметно проникать в целевые страны и устанавливать личные контакты. Россияне все еще делают много удаленного управления. Но они воспринимают это как ненадежный способ. Сейчас цель состоит в том, чтобы разработать легитимные прикрытия, или легенды, для того, чтобы агенты могли попадать в целевые страны.

По словам журналистов, в некоторой степени старая модель "легальных" российских шпионов, работающих за пределами посольств, все еще действует в традиционно нейтральных странах, таких как Австрия и Швейцария.

Кроме того, российские шпионы укрепили свои базы за пределами безвизовой Шенгенской зоны ЕС. Турция и ОАЭ на Ближнем Востоке стали важными перевалочными пунктами для российских разведывательных операций в Европе.

Новый подход России описала в своем недавнем годовом отчете внутренняя разведывательная служба Норвегии: "мы ожидаем, что Россия будет пытаться компенсировать потерю разведчиков, в частности, засылая больше приглашенных агентов".

Издание также пишет, что в то же время высылка российских дипломатов, возможно, усложнила работу контрразведки, поскольку западные агентства ранее знали, кто был шпионом, и могли отслеживать, с кем они встречались, и потенциально завербовать их.

"После вторжения в Украину западные спецслужбы также усилили сотрудничество, создав сеть баз данных и связей, чтобы ловить российских агентов. Несмотря на это, российская разведывательная машина иногда достигает впечатляющих успехов – как это было во время кибератаки SolarWinds в 2021 году, которая взломала Пентагон, или во время недавней утечки информации из Германии", – отмечают журналисты.

Шпионский скандал в Германии

В начале марта в сети появилась запись разговора немецких офицеров, которые обсуждали теоретическую возможность использования ракет Taurus, в частности для применения для атаки на Крымский мост. Секретная служба Бундесвера MAD начала расследование, действительно ли могли прослушивать военных.

Впоследствии канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил подлинность аудиозаписи разговора немецких офицеров.

Перехват секретных переговоров немецких военнослужащих о поставках ракет Taurus Украине вызвал в ФРГ политическую бурю и серьезную обеспокоенность вопросом безопасности правительственной связи.

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