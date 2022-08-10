Судно было замечено в Сирии с транспортными средствами в трюме и во время пересечения пролива Босфор.

В поисках оружия для ведения кровавой войны против Украины Россия может завозить его на коммерческих судах из Сирии – так как корабли не квалифицируются как военные, Турция пропускает их через Босфор.

Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на данные трекинга морского транспорта и собеседников в европейской разведке.

В конце июля торговое судно, находящееся под санкциями США, прошло через Босфор на пути из Сирии в Россию. Сотрудники европейской разведки, которые следили за этим судном Sparta II, говорят, что на нем были военные машины.

Официальный представитель США, знакомый с этим делом, сказал, что американское правительство считает, что Россия использовала торговые судна для перемещения военных грузов через Черное море, что повторяет отчеты европейской разведки.

"Спарта II" вероятно привезла военные машины из сирийского порта Тартус, который использует Россия, согласно данным разведки и спутниковыми снимками 17-25 июля.

Судно было замечено в Сирии с транспортными средствами в трюме, замечено во время пересечения пролива Босфор и позже идентифицировано в Новороссийске с по меньшей мере 11 транспортными средствами, которые оно, вероятно, разгружало.

Данные морского отслеживания показывают, что судно, принадлежащее ООО "Оборонлогистика", на которую США наложили санкции в мае и которая контролируется Минобороны России, совершило путешествие в эти даты, очевидно без помех со стороны члена НАТО Турции. Турецкий чиновник, осведомленный об этой проблеме, сказал Bloomberg, что торговое судно будут проверять только при наличии наводки или подозрения в нарушении.

Как известно, Турция ввела запрет на проход российских военных кораблей в Черное море 26 февраля.

Кремль искал дополнительные ресурсы для войны против Украины в других местах, например – Ирана, у которого агрессор пытается приобрести вооруженные беспилотники.

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