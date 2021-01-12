Казнь женщины должна была состояться 12 января.

В США судья Джеймс Хэнлон отсрочил казнь Лизы Монтгомери, которой должны были сделать смертельную инъекцию уже 12 января. Эта казнь стала бы первой за последние 67 лет на федеральном уровне, но суд постановил сначала провести слушания по психическому состоянию женщины.

Об этом пишет Громадське со ссылкой на BBC.

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Адвокаты Монтгомери утверждают, что у женщины есть серьезные психические проблемы, поэтому ее нельзя казнить. Лиза Монтгомери в 2004 году задушила беременную женщину в Миссури, а затем вырезала из живота ребенка и похитила ее.

В постановлении судья Хэнлон из окружного суда США Южного округа Индианы написал: "Ходатайство г-жи Монтгомери о приостановлении исполнения приговора удовлетворено, чтобы суд мог провести слушание и выяснить, может ли г-жа Монтгомери быть казненной».

"Нынешнее психическое состояние госпожи Монтгомери настолько оторвано от реальности, что она не может рационально понять, чем правительство мотивировало ее казнь», — говорится в постановлении суда.

Время и дату слушаний суд должен определить отдельно.

Адвокаты Монтгомери приветствовали это решение: "У миссис Монтгомери повреждение головного мозга и тяжелое психическое заболевание, которое усугубилось сексуальными пытками, которым она подвергалась со стороны опекунов".

Прокуратура на решение судьи подала апелляцию.

Уже второй раз ее казнь откладывают. Сначала она была назначена на декабрь прошлого года, но была отложена после того, как ее адвокаты заразились коронавирусом.

Смертной казни на федеральном уровне не было в США в течение 17 лет, но президент Дональд Трамп приказал их восстановить в начале 2020 года.

Теперь есть предположение, что Монтгомери может даже полностью избежать смертной казни, поскольку избранный президент Джо Байден, который должен вступить в должность 20 января, заявил, что будет добиваться прекращения федеральных казней.

Отметим, последней казненной женщиной на федеральном уровне в США была Бонни Хиди, которая умерла в газовой камере в Миссури в 1953 году.

Осужденная Лиза Монтгомери из Канзаса в декабре 2004 года уехала к беременной женщине Бобби Джо Синнет в Миссури для того, чтобы якобы приобрести щенка. Затем Монтгомери напала на Синнет, которая была на 8-м месяце беременности.

Женщина потеряла сознание, а в этот момент Монтгомери разрезала ей живот и забрала ребенка. Бобби Джо Синнет пришла в себя, и тогда нападавшая убила ее.

Сначала Монтгомери пыталась выдавать похищенного ребенка за своего, но впоследствии призналась в убийстве и похищении.

В октябре 2007 года суд признал ее виновной в умышленном убийстве и краже и назначил смертный приговор. Апелляционные жалобы женщины не удовлетворили.

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Автор: УНИАН