Из-за антироссийского закона в Штатах пострадала японско-американская компания.

Руководство американского штата Нью-Джерси резко ослабило действие местного закона, направленного на запрет властям иметь дело со связанными с Россией предприятиями.

Об этом сообщает издание Politico. Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, власти Нью-Джерси приняли закон, запрещавший компаниям, связанным с РФ и Беларусью, действовать в штате. Закон запрещал этим компаниям заключать государственные и местные правительственные контракты, получать налоговые льготы и инвестиции.

Отмечается, что закон был слишком "широким" и от него пострадала и японско-американская компания Kyocera. Предприятие подало в суд и выиграло дело - штату запретили распространять этот закон на компанию Kyocera. Полностью отменить это закон отказались, но теперь он будет зависим от санкций Минфина США. Фактически, теперь штат будет вводить ограничения только против тех компаний, против которых ввела санкции центральная власть.

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Помощь США Украине - что надо знать

В конце октября президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подал в Конгресс запрос на выделение дополнительного финансирования. Там предусмотрены десятки миллиардов долларов на помощь Украине. Однако запрос американские законодатели не одобрили до сих пор. Вопросы блокируют из-за проблем с безопасностью границ.

На днях Guardian сообщило, что Конгресс приблизился к соглашению, важному для разблокирования помощи Украине. Речь идет о тексте соглашения о безопасности южной границы с Мексикой. Соглашения достигли, несмотря на усилия экс-президента США Дональда Трампа и его союзников по срыву переговоров.

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