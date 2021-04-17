Миссия США при ОБСЕ заявляет, что оккупация и милитаризация Россией Крымского полуострова грозит трансатлантической безопасности.

Временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан выразила обеспокоенность в связи с ограничением Россией судоходства из Черного в Азовское море возле берегов оккупированного Крыма.

Об этом американский дипломат сказала сегодня во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, стенограмма которого размещена на сайте миссии США при ОБСЕ.

"Соединенные Штаты разделяют обеспокоенность Украины из-за новой провокации России в Черном море, на этот раз препятствование морским перевозкам через Керченский пролив для того, чтобы способствовать её продолжающемуся военному наращиванию", - заявила Остриан.

"Постоянная оккупация и милитаризация Крымского полуострова порождает последствия далеко за пределами Украины. Она грозит трансатлантической безопасности", - отметила дипломат.

При этом Остриан заверила, что США и союзники "продолжат увеличивать цену" для России и ее марионеток, пока она не прекратит агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить оккупацию, освободить всех украинских пленников, которых она несправедливо удерживает, и вернуть полный контроль над Крымским полуостровом Украине. Крым - это Украина", - подчеркнула она.

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Провокации РФ в Черном море

15 апреля Министерство иностранных дел Украины выразило протест РФ из-за ограничения свободы судоходства в Черном море на фоне переброски военных кораблей с Каспийского моря.

Украинские дипломаты призывают международных партнеров ужесточить политико-дипломатическое давление на РФ с целью прекращения эскалации ситуации в Азово-Черноморском регионе. "Такие действия России являются очередной попыткой нарушения норм и принципов международного права, узурпации суверенных прав Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина обладает правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря", - подчеркивается в заявлении МИД.

Евросоюз призывает РФ обеспечить беспрепятственную свободу судоходства из Черного в Азовское море.

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Автор: Виталий Саенко