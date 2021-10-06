По предварительной информации, стрелок еще находится в здании.

В старшей школе Арлингтона в штате Техас (США) произошла стрельба. СМИ сообщают о по меньшей мере трех раненых.

Об этом пишет CBS.

Мужчина с винтовкой ворвался в помещение учебного заведения во время уроков и открыл огонь. Как свидетельствуют отснятые школьниками кадры, нападение вызвало панику среди детей.

В классах и коридоре произошла потасовка. По словам мужчины, который представился учителем этой школы, выстрелы были осуществлены непосредственно из коридора.

Трех пострадавших госпитализировали, уточняет журналистка Магали Аяла в Twitter.

Полиция проводит спецоперацию по зачистке помещений школы, учеников и учителей выводят в окружении силовиков. В кампус не допускаются посетители.

Местные СМИ предполагают, что злоумышленником может быть 25-летний выпускник этой школы.

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Автор: Яна Ставская