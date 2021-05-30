Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы. Полиция ищет стрелков.

Как минимум 2 человека погибли в результате стрельбы около ночного клуба в городе Хайалиа в американском штате Флорида.

Инцидент произошел ночью, пишет DW со ссылкой на полицию.

В результате происшествия как минимум 20 человек были ранены. Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.

По данным CNN, к зданию подъехал белый автомобиль Nissan Pathfinder, из которого вышли три вооруженных человека и открыли стрельбу по собравшимся на концерт. Затем стрелки скрылись на машине. Полиция разыскивает преступников.

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Руководитель отдела полиции по округу Майами-Дейд Альфредо Рамирес назвал случившееся "целенаправленным и трусливым" поступком. Подобные трагедии "не останутся безнаказанными", заверил он.

Как добавляет DW со ссылкой на некоммерческой организации Gun Violence Archive, ведущей статистику эпизодов насилия с применением огнестрельного оружия в США, за 2020 год 43,5 тысячи жителей Соединенных Штатов погибли в результате стрельбы, в том числе самоубийств.

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Автор: Александр Топчий