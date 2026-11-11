Новый самолёт Airbus установил исторический рекорд по дальности полёта, обойдя Boeing 777

A350-1000 ULR – один из крупнейших пассажирских самолетов в мире.

Самолет Airbus A350-1000ULR (Ultra-Long Range) официально установил мировой рекорд Гиннеса по самой большой дальности полета среди коммерческих авиалайнеров. Рекорд подтвержден на основе данных, проверенных Международной авиационной федерацией и сервисом Flightradar24, сообщила компания Airbus.

Авиалайнер Airbus вылетел из Мельбурна (Австралия) в понедельник, 27 июля, и приземлился в Тулузе (Франция) во вторник, 28 июля. За время полёта, который длился 24 часа 24 минуты, самолёт преодолел 12 503 морские мили (23 155 километров).

Это достижение побило рекорд, который более двух десятилетий принадлежал компании Boeing, а именно – её самолёту Boeing 777-200LR Worldliner. В 2005 году он совершил самый длинный беспосадочный перелёт из Гонконга в Лондон протяжённостью 21 601 км за 22 часа 42 минуты.

Видео дня

После взлета из Мельбурна A350 пролетел над Сиднеем, а затем взял северо-восточный курс над Тихим океаном в направлении Лос-Анджелеса. Далее он пролетел через весь североамериканский континент и над Атлантическим океаном, после чего повернул на юг в направлении Великобритании, пролетел над Лондоном и направился в Тулузу.

На борту самолета находились 13 человек. Среди них – трое летчиков-испытателей Airbus, двое пилотов авиакомпании Qantas и пятеро инженеров Airbus, участвовавших в летных испытаниях. Также на борту находились двое инженеров-конструкторов Airbus и представитель Международной авиационной федерации.

Полет стал частью программы испытаний A350-1000ULR, который разрабатывается для авиакомпании Qantas Airways в рамках проекта Project Sunrise. Одним из требований к Airbus было выполнение рейса продолжительностью 23 часа. Таким образом, полет призван смоделировать максимально длительные коммерческие рейсы, которые сможет выполнять A350.

Airbus A350-1000ULR позволит авиакомпании Qantas Airways впервые выполнять беспосадочные рейсы между Сиднеем и Лондоном, а также Нью-Йорком. Расстояние по этим маршрутам составляет почти 10 000 морских миль (18 520 километров), а продолжительность полёта достигнет 22 часов.

В рамках проекта Project Sunrise авиакомпания Qantas заказала 12 самолетов A350-1000ULR. Поставка первого самолета запланирована на апрель следующего года, а его ввод в эксплуатацию на маршруте Сидней – Лондон ожидается позднее в том же году.

Справка УНИАН. A350-1000 ULR – это один из крупнейших авиалайнеров в мире, созданный на базе широкофюзеляжного лайнера Airbus A350-1000. Первый испытательный полёт авиалайнера A350-1000ULR состоялся 2 июня 2026 года.

Длина самолета составляет 73,79 м, размах крыльев – 64,75 м. Основным конструктивным отличием Airbus A350-1000ULR является дополнительный центральный топливный бак объемом 20 000 литров. Пассажировместимость новой модификации составляет 238 мест.

Компания Airbus – последние новости

Airbus конкурирует с Boeing не только в сфере пассажирских перевозок, но и в сфере транспортной авиации. В сентябре грузовой Airbus A350F нового поколения совершил свой первый полет, став важной вехой в реализации масштабного проекта европейского авиапроизводителя.

Одной из ключевых особенностей конструкции самолета являются сверхширокие грузовые двери на главной палубе, изготовленные из углеродного волокна. Благодаря их размерам на борт можно загружать не только стандартные контейнеры и поддоны, но и крупногабаритные авиационные двигатели в собранном виде.

Отдельно Airbus развивает направление беспилотной авиации. На международной авиационной выставке ILA 2026 в Берлине европейский авиастроительный концерн Airbus впервые представил полноразмерный макет своего нового боевого беспилотника U760 Ravenstorm.

Вас также могут заинтересовать новости: