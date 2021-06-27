Среди погибших был бывший офицер полиции с женой / фото GELACIO RAMIREZ via REUTERS

Пять человек - трое мужчин и две женщины - погибли в результате падения воздушного шара в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Как сообщает CNN, в субботу, 26 июня, шар врезался в линию электропередач в районе Центральной авеню и бульвара Унсер, оставив около 13 тысяч жителей без электроэнергии.

Прибывшие сотрудники полиции и пожарной службы обнаружили четырех погибших. Еще один человек получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Среди погибших были бывший офицер полиции, работавший в охране государственных школ города, и его жена.

Отмечается, что полеты на воздушных шарах - популярное развлечение в Альбукерке, а в ежегодном международном фестивале воздушных шаров там участвуют сотни этих летательных аппаратов.

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Перевод: Катерина Комолова