Шар врезался в линию электропередач, оставив около 13 тысяч жителей без электроэнергии.

Пять человек - трое мужчин и две женщины - погибли в результате падения воздушного шара в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

Как сообщает CNN, в субботу, 26 июня, шар врезался в линию электропередач в районе Центральной авеню и бульвара Унсер, оставив около 13 тысяч жителей без электроэнергии.

Прибывшие сотрудники полиции и пожарной службы обнаружили четырех погибших. Еще один человек получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Video of the hot air balloon crash in Albuquerque this morning from Brandon Banes. So far four people are dead and one is critically injured. pic.twitter.com/ZpuCz8qI1y — Grant Tosterud (@granttosterudwx) June 26, 2021

Среди погибших были бывший офицер полиции, работавший в охране государственных школ города, и его жена.

Отмечается, что полеты на воздушных шарах - популярное развлечение в Альбукерке, а в ежегодном международном фестивале воздушных шаров там участвуют сотни этих летательных аппаратов.

Fragments of a hot air balloon fell from the sky after a crash in Albuquerque, New Mexico killed five people on Saturday. pic.twitter.com/WH5qWfRDAA — CBS News (@CBSNews) June 26, 2021

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Перевод: Катерина Комолова