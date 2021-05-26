Окончательные выводы будут после проведения всех экспертиз.

Скорее всего, причиной падения воздушного шара возле села Кульчиевцы в Хмельницкой области во время проведения фестиваля 22 мая были сильные порывы ветра.

Об этом заявили начальник полиции в области Руслан Герасимчук и начальник ГСЧС в области Эдуард Братко во время брифинга 25 мая, передает ТСН.

По их словам, окончательные выводы будут после проведения всех экспертиз.

«Но порыв ветра повлиял на то, что произошла эта трагедия», – заявил Руслан Герасимчук.

Читайте такжеОчевидцы падения воздушного шара на Хмельнитчине: "Крест с кладбища залетел в корзину"По информации правоохранителей, шар был изготовлен в 2003 году. У пилота – 10-летний опыт в сфере воздухоплавания и соответствующую лицензию.

Также пассажиров и пилота воздушного шара уже проверили на возможное состояние алкогольного или наркотического опьянения. Анализы показали, что все они были трезвыми.

Падение воздушного шара в Хмельницкой области: что известно

Вечером 22 мая во время проведения фестиваля воздушных шаров «Кубок Подолья-2021» в Хмельницкой области один из шаров упал на землю.

В результате инцидента один человек погиб, еще пять человек, среди которых и пилот, получили различные травмы.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 3 статьи 281 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил воздушных полетов).

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Автор: Катерина Шварц