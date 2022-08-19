В Совете нацбезопасности США считают, что Владимир Зеленский может принять участие в саммите Группы двадцати удаленно.

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите G20 на Бали, если глава Кремля Владимир Путин будет на нем присутствовать.

Об этом говорится в заявлении Совета национальной безопасности Белого дома, пишет Bloomberg.

"Как президент Байден публично заявил, он не считает, что президент Путин должен присутствовать на G20, поскольку он ведет свою войну против Украины", - заявили в Вашингтоне.

Но если Путин все таки приедет на саммит "Большой двадцатки", США считают, что Зеленский тоже должен принимать в нем участие.

В Совете нацбезопасности настаивают на том, чтобы Зеленский принимал участие в саммите, оставляя открытой возможность того, что президент Украины мог бы присоединиться виртуально, а не лично.

Байден еще не сказал, поедет ли он на Бали для участия в саммите "Группы двадцати", хотя представители США участвовали во встречах в преддверии саммита лидеров.

Как сообщал УНИАН, президент Индонезии пригласил Украину на саммит G20 в ноябре. Именно в этой стране соберется очередной саммит G20. Украину к саммиту пригласили США и их союзники.

"Большая двадцатка" существует с 1999 года. Сейчас она объединяет 19 стран и ЕС. В состав G20 входят: Евросоюз, США, Китай, Япония, Германия, Франция, Бразилия, Великобритания, Италия, Россия, Канада, Индия, Австралия, Мексика, Южная Корея, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Аргентина, Южная Африка.

После вторжения России в Украину США и их союзники настаивали на том, чтобы к Путину относились к изгою, но такие страны, как Индонезия и Индия, отвергли эту идею.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Россию надо исключить из "Большой двадцатки". При этом, по его убеждению, Украина должна посетить встречи G20.

Представители Белого дома заявили, что они непублично передали Индонезии свое желание, чтобы Россия не присутствовала.

Впрочем, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин планируют посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре этого года. "Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет", – сказал Видодо.

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