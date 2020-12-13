В ближайшие дни вакцина будет отправлена в сотни учреждений по всей территории Соединенных Штатов.

Сегодня утром, 13 декабря, в США начался процесс доставки первой партии одобренной вакцины от коронавирус Pfizer и BioNTech до всех 50 американских штатов, чтобы в понедельник начать процесс вакцинации населения. Препарат грузят на заводе Pfizer в Каламазу, штат Мичиган.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Мы ожидаем, что 145 учреждений во всех штатах получат вакцину в понедельник, еще 425 - во вторник и последние 66 учреждений - в среду, что будет означать завершение доставки первой партии вакцины", - сказал Гюстав Перна, руководитель государственно-частной инициативы США Operation Warp Speed, созданной для ускорения разработки и распространения вакцины от COVID-19.

Pfizer проводит тренинги по распределению вакцины на своем заводе в Мичигане с марта, создавая макетные сценарии и упражнения с Operation Warp Speed. После того, как в США дали разрешение на экстренное использование вакцины, работники начали вынимать флаконы с вакциной из более чем 300 морозильных камер на заводе.

"Их запаковываются в коробки и грузят в грузовики, которые доставляют препарат в крупнейшие аэропорты районов. Вакцину перевозят при необходимой для транспортировки холодной температуре, при которой ее сохранение возможно до 10 дней в неоткрытом состоянии", - подчеркивает издание.

Как только вакцину доставят к месту назначения и она будет готова к использованию на размораживание каждого флакона нужно от 30 минут до часа. Сам препарат нужно ввести в течение шести часов.

Вакцины можно хранить в трех разных типах мест: в морозильных камерах со сверхнизкой температурой, термальных контейнерах Pfizer (если заправляется сухой лед) и холодильных установках, которые обычно доступны в больницах.

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Автор: УНИАН