Двоим из погибших ввели настоящий препарат, а остальным - плацебо.

В США в ходе испытаний вакцины от коронавируса Pfizer скончались шесть участников испытаний.

Читайте такжеВ России начнут масштабную вакцинацию от коронавируса врачей и учителейВ докладе Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США сообщается, что двоим из погибших ввели настоящий препарат, а остальным - плацебо.

Отмечается, что все погибшие участники испытаний имели проблемы со здоровьем и хронические заболевания. Половина из них была старше 55 лет.

У одного из вакцинируемых был атеросклероз и ожирение. Он умер через три дня после введения первой дозы вакцины.

У другого добровольца через 60 дней после введения второй части вакцины произошла остановка сердца, и через три дня он умер.

Два пациента из группы плацебо умерли от инфаркта и инсульта. Причина еще двух смертей выясняется.

Что известно о вакцине производства Pfizer и BioNTech

Вакцина от COVID-19 разработки американского фармгиганта Pfizer и немецкой биотехнологической компании BioNTech показала эффективность в 95%.

До конца 2020 года планируется провести 50 млн доз этой вакцины.

Европейское агентство лекарственных средств не позднее 29 декабря 2020 года примет решение о разрешении на использование вакцины производства Pfizer и BioNTech.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило во вторник, что вакцина от коронавируса, разработанная Pfizer и BioNTech, соответствует стандарту, необходимому для одобрения на экстренное применение.

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Автор: УНИАН