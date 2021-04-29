2,5-метровый аллигатор заблокировал движение на мосту в Техасе (США). На место происшествия вызвали целый отряд полиции и специалистов по отлову диких животных.
Об этом пишет телеканал ABC.
Рептилия медленно передвигалась вдоль моста и вызвала длинный затор. Ее было трудно убедить остановиться.
Читайте также40-летний житель Запорожской области впервые в жизни получил паспорт (видео)
Бригаде пришлось идти на хитрость: к животному подступали со спины, накинули на него ограничительный повод и заклеили пасть скотчем. Во время таких нелегких соревнований аллигатор около минуты барахтался на дороге, кувыркаясь с боку на бок. Наконец нарушителя погрузили в пикап.
Хищника отпустили неподалеку в реку. Спасенное животное быстро перебралось через мелководье и уплыло в более глубокие воды.
В полиции отмечают, что отлов рептилий на дороге для них является обыденным явлением, хотя сообщений об их появлении на указанном мосту уже давно не поступало.
Вас также могут заинтересовать новости
- В аэропорту Майами пассажиры подрались за свободные места в самолете (видео)
- Киевлянин предлагает переименовать проспект Науки на проспект имени Ильи Кивы
- "Призрак Линкольна": брифинг Белого дома прервали странные звуки (видео)
Новости Украины и мира на утро 29 апреля
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram