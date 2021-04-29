Спасенное животное отпустили неподалеку в реку.

2,5-метровый аллигатор заблокировал движение на мосту в Техасе (США). На место происшествия вызвали целый отряд полиции и специалистов по отлову диких животных.

Об этом пишет телеканал ABC.

Рептилия медленно передвигалась вдоль моста и вызвала длинный затор. Ее было трудно убедить остановиться.

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Бригаде пришлось идти на хитрость: к животному подступали со спины, накинули на него ограничительный повод и заклеили пасть скотчем. Во время таких нелегких соревнований аллигатор около минуты барахтался на дороге, кувыркаясь с боку на бок. Наконец нарушителя погрузили в пикап.

Хищника отпустили неподалеку в реку. Спасенное животное быстро перебралось через мелководье и уплыло в более глубокие воды.

В полиции отмечают, что отлов рептилий на дороге для них является обыденным явлением, хотя сообщений об их появлении на указанном мосту уже давно не поступало.

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Автор: Яна Ставская