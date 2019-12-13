В США трехметровый аллигатор частично съел наркомана

Во Флориде мужчине, умершего от передозировки наркотиков, аллигатор отгрыз руку и ступню.

Власти американского штата Флорида спустя полгода после происшествия установили причину гибели мужчины, которого частично съел аллигатор.

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Об этом говорится в сюжете actionnewsjax.

Как сообщается, ЧП произошло в июне этого года. В округе Полк заметили трехметрового аллигатора с человеческими останками в пасти. Хищника пришлось убить. В его брюхе нашли кисти рук и человеческую ступню.

Погибшим оказался 45-летний Майкл Форд. Изначально власти считали, что он утонул. Однако теперь результаты вскрытия показали, что мужчина умер от передозировки метамфетамина. Сообщается, что аллигатор ел уже мертвое тело.