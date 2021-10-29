Подобный запрет введи в трех школах штата Нью-Йорк.

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" буквально свел с ума весь мир. Дети наряжаются в такие же костюмы и повторяют "убийственные" игры.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В американском штате Нью-Йорк сразу три школы запретили наряды на Хэллоуин в стиле популярной картины.

Запрет ввели из-за опасения, что дети в костюмах из "Игры в кальмара" будут повторять сцены из сериала. Отмечается, что такое поведение расценивается как пропаганда насилия, что недопустимо в учебных заведениях.

Справка УНИАН. Сюжет сериала разворачивается вокруг турнира на выживание, в котором участвуют 456 героев, попавших в финансовые трудности. Им предлагают посоревноваться в шести детских играх. Победитель получит 45600000000 вон (10200000000 грн), однако ставка в этой игре - жизнь. Главный герой сериала Сон Ки Хун, игрок №456, решается на участие, чтобы погасить долги и сохранить отношения с дочерью.

"Игра в кальмара" построена на постоянной необходимости персонажей делать непростой выбор. Чтобы выжить, они должны объединяться в союзы и предавать. Причем зачастую герои и сами заранее не знают, к чему приведет их решение.

Автор: Анастасия Горбачева