Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в усилении напряженности.

Пхеньян сообщил, что за сутки собрал армию примерно на 800 тысяч человек. Они якобы готовы воевать против США.

"Растущий энтузиазм молодых людей присоединиться к армии является демонстрацией непоколебимой воли молодого поколения безжалостно уничтожить маньяков войны, которые прилагают последние усилия, чтобы уничтожить нашу драгоценную социалистическую страну", - пишет издание Reuters.

Заявление Пхеньяна позвучало после того, как Северная Корея в четверг, 16 марта, запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" в ответ на военные учения США и Южной Кореи.

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Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету в море между Корейским полуостровом и Японией в четверг, за несколько часов до того, как президент Южной Кореи вылетел в Токио на саммит, на котором обсуждались способы противодействия Северу, обладающему ядерным оружием.

Баллистические ракеты КНДР запрещены резолюциями Совета Безопасности ООН, и запуск вызвал осуждение со стороны правительств Сеула, Вашингтона и Токио.

Южнокорейские и американские силы начали 11-дневные совместные учения "Щит свободы 23" в понедельник, 13 марта. Они для противодействия растущим угрозам со стороны Северной Кореи. В свою очередь Ким Чен Ын обвинил США и Южную Корею в усилении напряженности из-за военных учений.

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Пхеньян запускал ракеты перед военными учения США и Южной Кореи под названием "Щит свободы". КНДР осудил совместные тренировки и назвал их репетицией вторжения.

При этом сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон заявила, что сбитие даже ракеты будет рассматриваться, как объявление войны. В конце февраля она пригрозила увеличить количество пусков ракет, если США и Южная Корея не прекратят совместные учения.

11 марта стало известно, что Ким Чен Ын приказал военным активизировать учения для сдерживания и реагирования на "настоящую войну", если это понадобится.

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