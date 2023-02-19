Северная Корея решила продемонстрировать свой потенциал в преддверии военных учений США и Южной Кореи.

Северная Корея подтвердила испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-15", который в субботу вызвал беспокойство в соседних Южной Корее и Японии. Это была проверка готовности к "мобильной и мощной контратаке" против вражеских сил, заявили в северокорейском информагентстве ЦТАК.

Запуск МБР состоялся в субботу днем ​​после заявления Пхеньяна о "жесткой реакции" на плановые военные учения Южной Кореи и США.

В заявлении северокорейцев подчеркивается, что учебный запуск был осуществлен в режиме внезапности и без предварительной подготовки, что должно показать способность КНДР нанести "смертельную ядерную контратаку" и продемонстрировать мощь северокорейских сил ядерного сдерживания.

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Утверждается, что запущенная ракета пролетела 989 км за 1 час 6 минут 55 секунд на высоте 5768 км, прежде чем точно поразила заданную область в открытом море.

По данным японских властей, корейская ракета упала в их исключительной экономической зоне моря.

Ракетная программа КНДР

Несмотря на фантастическую экономическую отсталость, Северная Корея вкладывает огромные ресурсы в развитие своих стратегических сил сдерживания. Видимой частью этого процесса являются периодические учебные пуски баллистических ракет, вызывающие беспокойство соседних стран.

В ноябре КНДР испытала ядерную ракету, которая, как утверждается, способна поражать цели на территории США. При этом в Южной Корее утверждают, что северокорейские ракеты достаточно медленные, чтобы их можно было перехватить.

На фоне ракетных испытаний КНДР регулярно делает грозные заявления, в которых угрожает применить ядерное оружие против США и Южной Кореи – в оборонительных целях.

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