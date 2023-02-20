В КНДР ранее предупреждали о "беспрецедентно жесткой реакции" на учения Вашингтона и Сеула.

Северная Корея в понедельник, 20 февраля, запустила две баллистические ракеты в воды возле восточного побережья Корейского полуострова. Сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына пригрозила, что ракет будет больше, если США не прекратят военные учения с Южной Кореей.

По информации издания CNN, высокопоставленный чиновник КНДР Ким Ё Чжон заявил, что "частота использования Тихого океана в качестве полигона зависит от характера действий американских военных".

Стоит отметить, что сегодняшние ракетные испытания были вторыми за три дня - в субботу Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету, третье подобное испытание менее чем за год.

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В свою очередь США провели в воскресенье, 19 февраля, отдельные учения с Южной Кореей и Японией, что Северная Корея расценила как провокацию. Ожидается, что в следующем месяце союзники проведут военные учения на Корейском полуострове.

В пятницу Северная Корея предупредила о "беспрецедентно жесткой реакции" на эти учения, если они продолжатся.

По оценкам министерства обороны Японии, обе северокорейские ракеты были выпущены в понедельник около 7:00 по местному времени и упали в Японское море, "к востоку от Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии".

Первая ракета пролетела около 400 километров на максимальной высоте около 100 километров, а вторая ракета была запущена примерно через 10 минут на максимальной высоте около 50 километров и пролетела около 350 километров.

В Северной Корее назвали эти пуски "учениями сверхкрупных реактивных систем залпового огня, которые являются средством тактической ядерной атаки".

Ракетная угроза со стороны КНДР - что известно

Северная Корея вкладывает огромные деньги в свои ракетные программы и часто проводят испытания в Тихом океане, вызывающие беспокойство соседних стран.

В ноябре 2022 года Пхеньян испытал ядерную ракету, которая якобы способна поражать цели в США. При этом в Сеуле заявили, что северокорейские ракеты достаточно медленные, чтобы их можно было перехватить.

При этом лидер КНДР постоянно угрожает применить ядерное оружие против США и Южной Кореи.

19 февраля в Пхеньяне признались, что накануне провели испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-15".

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