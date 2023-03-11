Это произошло после очередного запуска баллистической ракеты в четверг, 9 марта.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал военным активизировать учения для сдерживания и реагирования на "настоящую войну", если это понадобится.

Как сообщило издание Reuters, заявление прозвучало после того, как глава государства в пятницу, 10 марта, проконтролировал учения по огневому нападению. По словам Ким Чен Ына, тренировки доказали возможности Северной Кореи.

В четверг, 9 марта, КНДР совершила пуски баллистических ракет возле своего западного побережья. По оценкам военных Южной Кореи, северный сосед мог сымитировать несколько ударов, совершенных из одного района. Северокорейское информационное агентство KCNA опубликовало фотографии с учений. Судя по снимкам, КНДР использовала шесть баллистических ракет.

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В то же время президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что Южная Корея активизирует совместные военные учения с США. Государства усилят планирование и сдерживание против ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР.

"Мы создадим подавляющий потенциал реагирования и позицию возмездия", — сказал Юн на церемонии ввода в строй выпускников военно-морской академии в юго-восточном городе Чханвон. Он также добавил, что ситуация с безопасностью вокруг Корейского полуострова "серьезнее, чем когда-либо".

Напряжение между Северной и Южной Кореями: последняя информация

КНДР совершила пуски ракет накануне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, которые получили название "Щит свободы". Северная Корея осуждает эти совместные тренировки союзников и называет их репетицией вторжения.

Сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон 9 марта заявила, что сбитие хотя бы одной ракеты во время испытаний будет рассматриваться, как объявление войны.

А в конце февраля Ким Ё Чжон пригрозила увеличить количество испытаний ракет, если США и Южная Корея не прекратят проводить совместные учения.

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