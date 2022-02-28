Ранее Лукашенко заверял, что никогда с территории Беларуси не будет атаки на нашу страну.

В сети всплыло видео, как Александр Лукашенко заверяет во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что с территории Беларуси никакие войска не будут атаковать Киев.

"Никогда не будет, что с территории Беларуси какие-то войска атакуют Киев", - заявил он.

Ранее в центре оборонных стратегий сообщили, что существует очень большая вероятность того, что самопровозглашенное правительство Республики Беларусь (СБ) в ближайшие часы примет решение об участии Вооруженных сил СБ в войне, которую ведет Российская Федерация против Украины. Это означает задействование всех сил и средств Вооруженных сил Беларуси против наших сил обороны.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам города. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.

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