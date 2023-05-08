Участие в учениях вместе с румынскими военными примут солдаты из ряда других государств, в том числе членов НАТО.

В Румынии 8 мая начались крупнейшие учения Сил специальных операций JUNCTION STRIKE 2023 (JUST 23). Они продлятся до 18 мая на тренировочных объектах румынской армии.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии. В учениях задействовано более 500 румынских солдат и около 100 наземных, воздушных и морских технических средств.

"Эти учения обеспечивают организационные условия для проведения максимально реалистичных учений, основанных на вымышленном сценарии, структурами тактического и оперативного уровней, участвующих в многонациональном и межведомственном формате", - говорится в сообщении.

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В Минобороны Румынии отметили, что основной целью этих комплексных учений является сертификация трех типов Сил специальных операций НАТО - морской группы, сухопутной группы и подразделения Воздушных сил с вертолетами.

Участие в учениях вместе с румынскими военными примут около 100 иностранных солдат из союзных стран, таких как Болгария, Польша, Португалия, Испания и США. А военнослужащие из таких стран-партнеров, как Грузия, Иордания и Молдова будут участвовать в тренировках в качестве наблюдателей.

"Эта важная многонациональная учебная деятельность направлена на развитие оперативной совместимости между структурами-участниками путем планирования и выполнения совместных миссий и операций, специфичных для Сил спецопераций, согласования рабочих процедур в многонациональной среде, все из которых направлены на содействие региональной безопасности, особенно в районе Черного моря", - сообщили в Минобороны Румынии.

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Как сообщал УНИАН, ранее страны НАТО провели учения по выслеживанию лодок, в том числе чтобы предотвратить их возможные атаки на объекты подводной инфраструктуры, такие как кабели и газопроводы. Большая часть времени во время 12-дневных учений, в которых приняли участие 12 стран, была посвящена выслеживанию вымышленной вражеской подводной лодки у берегов Норвегии и Исландии.

А в апреле в Швеции прошли крупнейшие за последние 25 лет военные учения "Аврора 23". Всего приняли участие 26 тысяч военных из 14 стран. К учениям также присоединилась Украина. Тренировки проводились в воздухе, на земле и на море, и в них участвовали армия, военно-морской флот, авиация и шведская национальная гвардия.

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