Возле Норвегии российские подводные лодки могут нарушить коммерческое судоходство или попытаться перерезать военные маршруты США.

Страны НАТО отрабатывают мероприятия по выслеживанию лодок, в том числе чтобы предотвратить их возможные атаки на объекты подводной инфраструктуры, такие как кабели и газопроводы.

Бóльшая часть времени во время 12-дневных учений, которые заканчиваются в пятницу и в которых участвуют 12 стран НАТО, была посвящена выслеживанию вымышленной враждебной подлодки у берегов Норвегии и Исландии, сообщает Bloomberg.

В этих районах российские подводные лодки могут нарушить коммерческое судоходство или попытаться перерезать военные маршруты, по которым США способны отправить пополнения в Европу. Кроме того, удары могут быть нанесены по подводным кабелям, по которым передаются данные и электричество.

Видео дня

Активность РФ возле берегов НАТО - детали

О том, что Россия может нацелиться на подводные кабели, на этой неделе заявил помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер. По его словам, российские корабли составляют карты критически важной инфраструктуры стран блока на суше и под водой, готовясь к ударам по подводным объектам в Европе и Северной Америке.

Норвежские военные обнаружили присутствие нескольких российских кораблей в международной акватории Северного моря. За последние два месяца активность российского флота в этом регионе возросла.