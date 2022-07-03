Местные власти сообщают о якобы пожаре в частном доме и троих пострадавших.

В российском Белгороде этой ночью снова были слышны "громкие звуки".

Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

"Полчаса назад (по состоянию на 3:46 - УНИАН) в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте", - написал он.

По словам Гладкова, в результате "громких звуков" якобы есть трое пострадавших, которых доставили в больницу. "Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО", - уточнил он.

Тем временем, местные жители сообщали о нескольких ночных взрывах. Во многих домах повылетали окна.

Напомним, ранее в Ростовской области РФ после атаки неизвестного беспилотника загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин путем терактов готовит Россию ко всеобщей мобилизации.

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