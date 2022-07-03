В российском Белгороде этой ночью снова были слышны "громкие звуки".
Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
"Полчаса назад (по состоянию на 3:46 - УНИАН) в Белгороде была слышна серия громких звуков. Горит частный жилой дом по улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте", - написал он.
По словам Гладкова, в результате "громких звуков" якобы есть трое пострадавших, которых доставили в больницу. "Причины произошедшего выясняются, предположительно сработало ПВО", - уточнил он.
Тем временем, местные жители сообщали о нескольких ночных взрывах. Во многих домах повылетали окна.
Напомним, ранее в Ростовской области РФ после атаки неизвестного беспилотника загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.
По мнению военного эксперта Олега Жданова, президент РФ Владимир Путин путем терактов готовит Россию ко всеобщей мобилизации.