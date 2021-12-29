По мнению председателя Конституционного суда РФ, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало "уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны".

Смертная казнь в РФ: что известно / иллюстрация / REUTERS

В России задумались о возможном возвращении смертной казни.

Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, пишет Коммерсантъ.

Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл", в которой утверждает, что не исключает возможности возвращения в России смертной казни.

По мнению Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало "уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны".

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"То обстоятельство, что КС принял решение, что делает невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возвращения к этой мере наказания в будущем", - подчеркнул Зорькин.

Председатель КС России также напомнил, что формально смертная казнь в стране не отменена, но на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель.

Напомним, как писал УНИАН, Сенат парламента Казахстана исключил из Уголовного кодекса смертную казнь как меру наказания. Таким образом Беларусь осталась единственной страной на постсоветском пространстве, где применяются казни.

Зато, по данным УНИАН, 51% опрошенных украинцев поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине.

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