Сенат парламента Казахстана исключил из Уголовного кодекса смертную казнь как меру наказания. Таким образом Беларусь осталась единственной страной на постсоветском пространстве, где применяется смертная казнь.
Как сообщает пресс-служба Сената, 23 декабря верхняя палата парламента Республики Казахстан приняла Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни".
"Принимая этот Закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни", - отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев.
На недавнем заседании Национального совета общественного доверия президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок.
Читайте такжеЕвросоюз осудил США за возобновление смертной казниСмертная казнь в Казахстане приводилась через расстрел. С момента провозглашения независимости страны в 1991 году, в исполнение было приведено 536 смертных приговоров, последний - в 2003-м. С 1 января 2004 года по 24 сентября 2020 года в государстве действовал мораторий на смертную казнь.
На сегодняшний день Беларусь является единственной страной в Европе и СНГ, где применяется смертная казнь. Эта мера наказания присуждается за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. Она может быть назначена мужчинам, совершившим преступление после 18-летия и не достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет. Производится через расстрел.
Как сообщал УНИАН, 51% опрошенных граждан Украины поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине.