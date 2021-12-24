Единственной страной постсоветского пространства, где казнят людей, осталась Беларусь.

Сенат парламента Казахстана исключил из Уголовного кодекса смертную казнь как меру наказания. Таким образом Беларусь осталась единственной страной на постсоветском пространстве, где применяется смертная казнь.

Как сообщает пресс-служба Сената, 23 декабря верхняя палата парламента Республики Казахстан приняла Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни".

"Принимая этот Закон, Казахстан присоединяется к группе стран, где смертная казнь законодательно запрещена. Кроме того, наша страна доказывает, что поддерживает международное движение, направленное на полную отмену смертной казни", - отметил спикер Сената Маулен Ашимбаев.

На недавнем заседании Национального совета общественного доверия президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что смертная казнь в Казахстане должна быть отменена без каких-либо оговорок.

Читайте такжеЕвросоюз осудил США за возобновление смертной казниСмертная казнь в Казахстане приводилась через расстрел. С момента провозглашения независимости страны в 1991 году, в исполнение было приведено 536 смертных приговоров, последний - в 2003-м. С 1 января 2004 года по 24 сентября 2020 года в государстве действовал мораторий на смертную казнь.

На сегодняшний день Беларусь является единственной страной в Европе и СНГ, где применяется смертная казнь. Эта мера наказания присуждается за некоторые особо тяжкие преступления, сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах. Она может быть назначена мужчинам, совершившим преступление после 18-летия и не достигшим к моменту вынесения приговора 65 лет. Производится через расстрел.

Как сообщал УНИАН, 51% опрошенных граждан Украины поддерживают идею восстановления смертной казни в Украине.

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