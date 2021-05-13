В Минздраве Ульяновской области добавили, что заболевшие студенты находятся в "удовлетворительном состоянии".

В российском городе Ульяновске впервые выявили индийский штамм коронавируса, который Всемирная организация здравоохранения признала глобальной угрозой.

Об этом со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ульяновской области сообщает "Коммерсантъ".

По данным исследований, индийский штамм подтвердился у 16 студентов из 60. Они не захотели учиться дистанционно и прилетели во второй половине апреля в университет. При этом в региональном Минздраве говорят, что новый штамм вируса обнаружен у 15 студентов, а еще у одного выявили британский.

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"Студенты были изолированы, они ни с кем из ульяновцев не успели пообщаться, оба их водителя находятся под наблюдением", - рассказывает руководитель эпидотдела Роспотребнадзора Диляра Хакимова.

В Минздраве Ульяновской области добавили, что заболевшие студенты находятся в "удовлетворительном состоянии". Большинство переносят болезнь в легкой форме - только у двух состояние средней тяжести.

Коронавирусный кризис в Индии

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Автор: Денис Прядко