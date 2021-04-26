Кроме того, подано ходатайство с требованием приостановить деятельность Фонда борьбы с коррупцией.

Московская прокуратура приостановила действие штабов оппозиционного политика Алексея Навального - до решения по иску об экстремизме.

Об этом сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на адвоката объединения юристов "Команды 29" Ивана Павлова.

Читайте такжеРоссийский оппозиционер Навальный прекратил голодовкуВ прокуратуре штабы назвали "общественным движением "Штабы Навального". Копию решения прокуратуры выложил на своей странице в Twitter директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Кроме того, прокурор подал в суд ходатайство с требованием приостановить деятельность ФБК - также до решения по иску.

В ходатайстве, которое опубликовал глава штабов Леонид Волков, речь идет о запрете "размещать материалы" в интернете, организовывать митинги и участвовать в выборах и референдумах. Решение по этому ходатайству суд еще не вынес.

Дело против штабов Навального и ФБК

16 апреля прокуратура подала иск с требованием признать штабы Навального и ФБК экстремистскими.

Суд закрыл процесс, сославшись на гостайну.

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Автор: Катерина Комолова