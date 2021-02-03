Алексей Навальный - это российский оппозиционный политик, блогер и юрист.

Алексей Анатольевич Навальный - российский политик, блогер, юрист, политический общественный деятель. Известен своей оппозиционной позицией и антикоррупционными расследованиями о российских чиновниках. Создатель "Фонда борьбы с коррупцией", который расследует коррупционные связи и схемы органов российской власти. Алексей ведет популярные YouTube-каналы и является важной фигурой протестного движения России.

Биография Алексея Навального

Алексей родился 4 июня 1976 года, в подмосковном военном городке Бутыни. Его отец был военным. У Алексея есть младший брат Олег. После окончания школы Навальный поступил в Российский университет дружбы народов на юридический факультет, где получил юридическое образование. Затем получил второе высшее образование экономиста в Финансовой академии при Правительстве РФ.

В 2004 году Алексей основал "Комитет защиты москвичей", который боролся против губительной для города точечной застройки. С 2008 года работал юристом, вел судебные процессы против крупнейших российских корпораций. Политическая карьера Навального началась в 2007 году, когда он получил должность в демократической партии "Яблоко". Позднее участвовал в "Русском марше" и "Марше миллионов".

Постепенно Навальный становится одним из лидеров оппозиции в РФ. В 2010 году он основал проект "РосПил", который расследует факты мошенничества при госзакупках. В 2011 году Навальный основал антикоррупционную организацию "Фонд борьбы с коррупцией". Он обвинил высшее руководство России в убийстве Бориса Немцова в 2015 году.

В 2013 году Алексей принял участие в выборах московского мэра. Он занял второе место на выборах, набрав 27% голосов. В это время ФБК представляет несколько фильмов об антикоррупционных расследованиях, что вызывает общественный резонанс. В 2017 году штаб Навального представил фильм "Он вам не Димон" о коррупционных схемах Дмитрия Медведева, которые спровоцировали митинги.

В 2017 году Навальный публикует предвыборную президентскую программу. Свою партию он называет "Россия будущего". Алексей подал документы на регистрацию в президентский выборах, но ЦИК отказался регистрировать его кандидатуру. Против Навального было возбуждено несколько уголовных дел, которые он назвал сфабрикованными российской властью. Среди них - "Ив Роше" и "Кировлес". Навальный неоднократно организовывал акции протеста в России и призывал людей выходить на митинги в крупных городах.

Читайте такжеПриговор Навальному: стало известно, где будет отбывать наказание оппозиционер20 августа 2020 года Алексей был госпитализирован в больницу города Омска в бессознательном состоянии. Он потерял сознание в самолете из Томска. Медики ввели его в искусственную кому. 22 августа политика доставили в немецкую клинику "Шарите", где сообщили, что Навальный был отравлен ядом группы "Новичок". Вскоре Алексею стало лучше и его выписали из клиники. В январе 2021-го Алексей с семьей вернулся в Россию, однако в аэропорту его задержали. 2 февраля за дело "Ив Роше" Московский городской суд постановил отправить Навального в колонию общего режима сроком на 3,5 года.

Личная жизнь Навального

В 1999 на отдыхе в Турции познакомился со своей будущей женой Юлией, экономистом по образованию. Пара быстро поженилась. В 2001 году у Алексея и Юлии родилась дочь Дарья, а в 2008 - сын Захар. Дочь в 2019 году поступила в Стэнфордский университет в США. Алексей с семьей живет в квартире в московском районе Марьино. По словам Навального, он имеет украинские корни.

Цитаты Алексея Навального

Я думаю, власть в России сменится не в результате выборов.

При Ельцине коррупция была проблемой, а при Путине коррупция системой.

Когда у тебя все есть, а ты при этом что-то делаешь, люди считают это очень странным.

Идея внедрять хороших людей в плохую власть не работает.

Мы работаем в системе, где сами коррупционеры решают вопрос о преследовании коррупционеров.

Любая власть деградирует без конкуренции.

Я не верю в теории заговора и сложные конструкции. Да, очень может быть, что, когда преследуем одного жулика, мы помогаем другому жулику. Но это же не повод перестать преследовать жуликов!

Я считаю, что эмиграция — это капитуляция. Нужно быть бойцами. Мы несём ответственность за тех, кто не может уехать. Мы должны не бросить всё, а сделать так, чтобы все остальные жили нормально.

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Автор: Екатерина Пулатова