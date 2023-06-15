Отмечается, что военнопленным в России грозит пожизненное заключение.

В России судят 22 защитников "Азовстали". Следствие страны-агрессора назвало наших бойцов террористической группой, которая якобы причастна к попытке свержения оккупационной власти на временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Издание Associated Press сообщило, что плененные украинцы являются членами полка спецназначения Нацгвардии "Азов", который защищал Мариуполь от российской армии.

Российские власти признали батальон "Азов" террористической группой. Подсудимых обвиняют в причастности к "террористической организации" и участии в акции по свержению пророссийской власти в Донецкой области. В случае осуждения им грозит от 15 лет до пожизненного заключения.

Из 24 человек, которым предъявлены обвинения, двое были обменены на российских военнопленных в рамках обмена пленными. Из оставшихся 22 подсудимых, предстающих перед судом, восемь — женщины, которые, как сообщается, работали поварами в батальоне "Азов".

Бои за Маруполь - главные новости

Россия захватила Мариуполь в 2022 году после трех месяцев боев и уничтожения цветущего украинского города, в результате чего он превратился в тлеющие руины. При этом часть украинских защитников укрылись на сталелитейном заводе "Азовсталь", но в мае 2022 года они сдались российским войскам по договоренности между правительствами. Этот шаг был необходим, чтобы сохранить жизни украинцев.

На сегодняшний день часть пленных бойцов из "Азовстали" вернулись домой в рамках обменов, но в российском плену, по состоянию на 11 января, находились около двух тысяч защитников.

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