По данным организаторов, в референдуме приняли участие 5,6 млн человек.

В пяти российских регионах состоялись онлайн-референдумы за отделение от Российской Федерации.

"Национальный онлайн-референдум о самоопределении республик Российской Федерации" провели инициативные группы из разных регионов РФ. Голосование проходило с 16 по 28 февраля на сайте референдума, в нем приняли участие 5,6 млн человек.

Голосовали за независимость Кенигсберга (Калининград и область), Ингрии (Санкт-Петербург и Ленинградская область), Кубани (Краснодарский край), Сибири и Урала.

Видео дня

Кенигсберг: 72,1% за независимость от Москвы, 27,9% - против.

Ингрия: 66,2% за независимость, 33,8% - против.

Кубань: 55,7% за независимость, 44,3% - против.

Сибирь: 63,9% за независимость, 36,1% - против.

Урал: 68,2% за независимость, 31,8% - против.

"Итоги онлайн-референдумов показали две важных тенденции. Во-первых, идеи независимости регионов укоренились в обществе народов, населяющих "российскую империю". Во-вторых, российская власть боится нас, свободных граждан и результатов нашего волеизъявления. Успешно проведенные референдумы – это только первая ласточка на пути самоопределения республик. Ингрия, Кенигсберг, Кубань, Сибирь и Урал будут свободными!" - заявили организаторы.

Будущее России: прогнозы

Напомним, глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Россию в 2023 году ожидает трансфер власти. По его мнению, Украине будет необходимо иметь определенную форму контроля над РФ после войны.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк убежден, что после провала российской армии в Украине этнические республики РФ начнут предъявлять Кремлю ультимативные требования.

По данным ГУР, в прошлом году на территории РФ зафиксировали около 40 случаев работы рельсовых партизан.

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