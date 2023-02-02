После поражения в Украине этнические республики РФ начнут предъявлять Кремлю ультимативные требования, уверен Подоляк.

После поражения в Украине в России начнутся трансформации, связанные с частичным восстановлением суверенных прав этнических сообществ. Этот процесс неизбежный.

Уверенность в этом высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что Россия потерпит еще несколько тактических поражений в Украине и в любом случае будет отброшена за международно признанные границы, и после этого этнические республики РФ начнут предъявлять Кремлю ультимативные требования:

"Это объективный исторический процесс, и Россия через этот процесс пройдет. Это будет являться одним из обязательных последствий войны. И где-то внутри России это уже начинает вырисовываться… Понятно, что еще должно пройти какое-то время и должні произойти поражения России на тех или иных направления в Украине".

Как отметил Подоляк, начиная войну в Украине в 2014 году, кремлевский диктатор Владимир Путин не понимал, что сама Россия является лоскутным государством, в котором очень мало искреннего единства: "Все их единство построено только на одной вещи - силовом подавлении прав человека".

Будущее России после войны - прогнозы и мнения

По мнению политолога и публициста Андрея Пионтковского, верхушка России уже сейчас готовится к мафиозной войне:

"В России уже 27 ЧВК. Вы задавались вопросом, зачем они? Для войны с Украиной они не нужны… Эти люди создают ЧВК не для войны с Украиной, а для следующей войны. Война с Украиной проиграна, это понимают все разумные люди. И они готовятся к мафиозной войне за громадный передел собственности".

Экс-разведчик Сергей Жирнов считает, что наилучший выход из войны для России – ликвидировать Путина, иначе у РФ будущего не будет.

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