По его словам, страну-оккупанта надо контролировать и после войны.

Украина должна системно ослаблять Россию, интегрировавшись в евроатлантические и европейские структуры.

Об этом в интервью польскому новостному порталу Wirtualna Polska заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, будущее отношений Украины и России будет "очень сложным процессом".

"Интересно, что сейчас в российском информационном пространстве, прежде всего в интернете, а также среди части оппозиции, начинает пропагандироваться мысль, что в этом вторжении следует винить только "путинскую клику". И общество тут ни при чем. А еще мы воюем со страной, где более двух третей населения поддержало действия Путина!", - заявил Буданов.

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Глава ГУР добавил, что будущее с РФ трудно прогнозировать, ведь неизвестно, на сколько элементов она распадется и с кем Украине придется говорить о репарациях и привлечению к ответственности виновных в преступлениях.

"Наши задачи – это системное и государственное ослабления Российской Федерации. Для этого мы должны активно входить в евроатлантические и европейские структуры: политические, экономические, безопасности, правовые, гуманитарные и образовательные...Наконец, мы должны иметь определенную форму контроля над новой послевоенной Российской Федерацией. Чтобы никогда не повторилось то, что было с Украиной", – заявил руководитель ГУР.

Путь Украины в ЕС и НАТО

3 февраля в Украине запланировано проведение саммита Украина-ЕС. Среди приоритетных вопросов, на нем будут обсуждаться успехи в выполнении Украиной семи рекомендаций, необходимых для перехода к передвступних переговоров с ЕС.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставила Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе.

С тем Еврокомиссия представила рекомендации по внедрению необходимых реформ, которые Украина должна воплотить. В частности, среди этих рекомендаций – ускорение отбора судей Конституционного суда, продолжение воплощения реформы системы правосудия, борьба с коррупцией и отмыванием средств, демонстрация ощутимых результатов закона о деолигархизацию, согласования аудиовизуального законодательства с европейским, принятия и реализации закона о национальных меньшинствах и тому подобное.

В то же время вступление Украины в НАТО западные политики пока считают маловероятным. Владимир Зеленский заявил, что Россия борется за то, чтобы путь Украины в НАТО не был коротким.

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки Генри Киссинджер заявил, что членство Украины в НАТО будет "уместным" после установления мира.

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