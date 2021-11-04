При этом МИД Польши не предоставил подробной информации об инциденте и месте, где он произошел.

Польские власти заявили о вторжении на свою территорию неизвестных вооруженных людей в военной форме через границу с Беларусью.

Как сообщили в МИД Польши, инцидент произошел в ночь на вторник, 2 ноября.

В связи с этим инцидентом временный поверенный в делах Республики Беларусь в Польше Александр Чесновский был вызван в МИД Польши. Там ему был заявлен протест в связи с нарушением польско-белорусской границы неизвестными вооруженными людьми в военной форме.

Читайте такжеПольша планирует увеличить численность армии более чем вдвое"Действия, предпринятые белорусскими властями в последние недели, имеют очевидные признаки преднамеренной эскалации", — говорится в заявлении МИД Польши.

Как подчеркнул замглавы польского внешнеполитического ведомства Петр Вавжик, Польша полна решимости защищать свои границы и внешние границы Европейского Союза.

При этом МИД Польши не предоставил подробной информации об инциденте и месте, где он произошел. Также не уточняется численность вооруженных людей, нарушивших границу.

Также о нарушении польской границы вооруженными людьми в форме сообщил министр-координатор спецслужб Станислав Жарин на своей странице в Twitter. "Очередная провокация! Во вторник ночью польские солдаты заметили на территории республики три человека в форме, с оружием в руках. После попытки польского патруля установить контакт, неизвестные лица перезарядили оружие, а затем удалились в сторону Беларуси", — говорится в его сообщении.

Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко