Матеуш Моравецкий считает, что РФ получит новые возможности для давления

Польские власти заговорили об опасности российского проекта "Северный поток-2" для Европы. В правительстве Польши считают, что лучший ответ на риски – отказ от запуска газопровода.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции.

По его словам, в Варшаве уверены, что благодаря газопроводу Кремль получит больше возможностей для дальнейшего давления на Украину и Европейский союз.

"Мы указываем на эти риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа - Украины. Мы пытаемся выработать с немецкими партнерами решения, которые отвечали бы на эти риски", - заявил Моравецкий.

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины. 10 сентября в России заявили о завершении строительства. "Северный поток-2" запустят после сертификации, по прогнозам, в начале 2022 года.

15 ноября 2021 года Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку НАК "Нафтогаз Украины" на участие в процессе сертификации компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода "Северный поток-2".

На следующий день BNetzA приостановило процедуру сертификации. Регулятор пришел к выводу, что сертификация возможна лишь после того, как оператор приведет свою организационно-правовую форму в соответствие с законодательством Германии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" не может быть одобрен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства.

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Автор: Анастасия Горбачева