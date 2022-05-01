Учения запланированы на период с 1 по 27 мая.

Вооруженные силы Польши заявили в воскресенье о начале военных учений с участием тысяч солдат НАТО.

Это регулярные учения, направленные на повышение безопасности восточного фланга альянса, но они проводятся в этом году, когда поблизости бушует война России против Украины.

В связи с этими обстоятельствами польские военные в воскресенье обратились к общественности с призывом не публиковать информацию или фотографии колонн военной техники, которые, как ожидается, будут двигаться по стране в ближайшие недели.

В заявлении польской армии говорится, что 18 000 солдат из более чем 20 стран принимают участие в учениях Defender Europe 2022 и Swift Response 2022, которые проходят в Польше и восьми других странах.

Учения запланированы на период с 1 по 27 мая.

Как сообщал УНИАН, Великобритания отправит на учения в Европе около 8 тысяч своих солдат, чтобы продемонстрировать "солидарность и силу".

В период с апреля по июнь Великобритания проведет одно из крупнейших со развертываний войск со времен холодной войны. Около 8 тысяч британских солдат, десятки танков и более 100 боевых бронированных машин будут размещены в странах Европы - от Финляндии до Северной Македонии.

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