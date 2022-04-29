Масштабные учения пройдут весной и летом.

Великобритания отправит на учения в Европе около 8 тысяч своих солдат, чтобы продемонстрировать "солидарность и силу".

Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

В период с апреля по июнь Великобритания проведет одно из крупнейших со развертываний войск со времен холодной войны. Около 8 тысяч британских солдат, десятки танков и более 100 боевых бронированных машин будут размещены в странах Европы - от Финляндии до Северной Македонии.

К британским вооруженным силам присоединятся десятки тысяч военнослужащих из стран НАТО и союзников по объединенным экспедиционным силам, в том числе из Дании, Исландии и Норвегии.

Министерство обороны Великобритании заявило, что запланированные учения повысят способность британских и финских войск работать вместе друг с другом, "сдерживая российскую агрессию в Скандинавии и странах Балтии".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что этот шаг продемонстрирует "солидарность и силу".

Учения также призваны "продемонстрировать масштаб и значение вклада британской армии в защиту Европы", добавили в Минобороны.

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