Некоторые перемещения военной техники будут осуществляться днем и даже в часы пик.

Польша готовится к началу масштабных военных учений с 1 мая.

Об этом сообщает Министерство обороны страны, пишет BBC.

"С воскресенья (1 мая) колонны военной техники будут двигаться по дорогам почти всей страны в связи с военными учениями, которые пройдут в соответствии с программой обучения вооруженных сил Польши в этом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что техника будет передвигаться в основном ночью, чтобы не создавать помех на дорогах общего пользования. В то же время некоторые поездки будут осуществляться днем и даже в часы пик.

Жителей просят не публиковать информацию и фотографии передвижения войск, а также их месторасположение, данные о взлетах и посадке военных самолетов.

Как сообщал УНИАН, ранее во всех регионах Латвии начался весенний этап масштабных военных учений Namejs 2022 с участием подразделений НАТО, который продлится до 27 мая.

Кроме того, Великобритания отправит на учения в Европе около 8 тысяч своих солдат, чтобы продемонстрировать "солидарность и силу".

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