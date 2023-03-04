Почти каждый третий украинец сменил работодателя в течение года.

Большинство трудоспособных украинцев, выехавших из-за войны в Польшу, трудоустроились в этой стране (84%). Почти четверть (27%) трудоустроенных в Польше беженцев нашли работу в течение первого месяца после прибытия в Польшу. Еще 34% респондентов сообщили, что нашли работу в течение 1-3 месяцев после приезда в Польшу.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного миграционной платформой EWL и Центром восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу Канцелярии Премьер-министра Польши.

По мнению авторов исследования, этот результат говорит о высокой эффективности внедренных системных решений польским правительством (например, упрощенная процедура трудоустройства для беженцев из Украины), значительной поддержке работодателей в интеграции беженцев на польский рынок труда и желании беженцев работать.

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"Мы имеем дело с ситуацией, когда большое количество украинцев, работающих в Польше, не лишает поляков работы, а уменьшает безработицу. Это очень интересные выводы, которые должны проанализировать профильные министерства для нашей социальной политики. Я очень приятно удивлен, не ожидал таких хороших результатов. Если за такое короткое время столько украинцев, преимущественно женщины, берутся за работу, то есть адаптируются к условиям Евросоюза, это может означать, среди прочего, что люди уже готовы очень быстро соответствовать всем стандартам, которые требует Европейский Союз, не только ментально. Польше понадобилось для этого несколько лет. Я считаю, что в случае с Украиной речь идет прежде всего об административных процедурах, налаживании работы администраций, а не о социальном факторе", - прокомментировал результаты исследования руководитель Канцелярии Премьер-министра Польши Марек Кухцинский на конференции "Европа Карпат" в польском Красичине, где состоялась презентация данных опроса.

Почти каждый третий украинец (38% респондентов) сменил работодателя в течение года. По словам авторов исследования это означает, что чувство уверенности и независимости украинских беженцев на польском рынке труда растет.

Украинские беженцы в Польше: детали

По данным Пограничной службы Польши, с 24 февраля 2022 года польско-украинскую границу пересекли около 10 миллионов беженцев. Почти 1,5 миллиона получили временную защиту в Польше. По информации Министерства семьи и социальной политики, с начала полномасштабного вторжения по упрощенным процедурам в Польше трудоустроились примерно 900 тысяч граждан Украины.

82% украинских беженцев не имели опыта работы в Польше до полномасштабного вторжения РФ, 89% никогда не работали в Чехии, а также 83% - в Румынии.