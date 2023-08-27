Хакеры использовали железнодорожные частоты для передачи сигнала, который вызвал аварийную остановку поездов на северо-западе Польши, а также транслировали гимн России.

Агентство внутренней безопасности Польши расследует хакерскую атаку на железнодорожную сеть страны, которая привела к перебою в движении, сообщает Reuters со ссылкой на польские СМИ.

Отмечается, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) и полиция расследуют несанкционированное использование системы, задействованной в управлении железнодорожным движением.

Как пишет Gazeta Wyborcza, хакеры использовали железнодорожные частоты для передачи сигнала, который вызвал аварийную остановку более 20 поездов на северо-западе Польши. Также они транслировали гимн России и фрагмент речи Путина.

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Заместитель координатора спецслужб Станислав Жарин подчеркнул, что Польша к любому такому вмешательству относяится серьезно, учитывая недавние попытки России дестабилизировать ситуацию в стране.

"Подобные попытки предпринимаются Российской Федерацией в сотрудничестве с Беларусью, и в том числе по этой причине мы не недооцениваем любые сигналы, которые поступают в АБВ", - сказал он.

Польша рассматривает последние провокации с транспортной сетью как возможные акты диверсии со стороны РФ

Ранее в городе Жешув на юге Польши была зафиксирована вспышка опасного легочного заболевания - легионеллеза. Агентство внутренней безопасности Польши выясняет, могла ли вспышка этой болезни быть актом саботажа, учитывая роль города как узла для военных поставок НАТО в Украину,

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