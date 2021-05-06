Инцидент произошел во время спецоперации полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В бразильском Рио-де-Жанейро в ходе перестрелки в метро погибли 25 человек.

Как сообщает Globo, инцидент произошел в четверг, 6 мая, во время спецоперации полиции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

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Сообщается, что в результате перестрелки в районе Жакарезинью погибли 24 подозреваемых члена преступной группировки, а также один офицер полиции.

Ранения также получили два пассажира поезда и два сотрудника полиции.

Globo отмечает, что полицейская операция против членов банды началась в северном районе Рио-де-Жанейро и длилась несколько часов. Группировка занималась распространением наркотиков, убийствами, кражей детей и подростков, угоном автомобилей и поездов.

Как отмечает Globo со ссылкой на платформу Fogo Cruzado, такое число жертв во время полицейской операции стало самым большим с 2016 года, когда начали вести такую статистику.

Во время спецоперации в фавеле Жакарезинью были слышны взрывы и автоматные очереди, а над районом летал вертолет.

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Автор: Александр Топчий