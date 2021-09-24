Россиян ограничили в передвижении Страсбургом из-за того, что они привиты не сертифицированной вакциной.

В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) отреагировали на отказ россиян приезжать на осеннюю сессию из-за ограничений в связи с вакциной "Спутник-V".

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответ пресс-службы ПАСЕ.

Отмечается, что официальные посетители на территории комплекса Совета Европы могут использовать все вакцины, лицензированные странами-членами организации, и "Спутник-V" в этот перечень входит.

Один из собеседников россиян в дипломатических кругах Франции сообщил, что несмотря на отказ российской делегации в возможности свободно передвигаться по Страсбургу, Париж и так уже пошел на уступки России.

Читайте такжеУ Путина испугались новых санкций СШАФранцузские власти упростили условия прибытия парламентариев на территорию страны для работы на осенней сессии. Хотя граждане прибывают из "красной зоны", и к ним должен применяться весь комплекс ограничительных мер.

Ранее сообщалось, что привитым вакциной "Спутник V" делегатам России на Парламентской ассамблее Совета Европы запретили покидать отель, кроме как для поездки на заседание. Других стран эти ограничения не коснулись.

В ответ делегация Российской Федерации отказалась от поездки в Страсбург для участия в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В марте 2021 года разработчики "Спутника V" подали в Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) заявку на одобрение вакцины в ЕС, но результатов проверки пока что не поступало.

Автор: Яна Ставская