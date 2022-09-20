Владимира Путина во власти может заменить кто-то другой, ведь в его окружении есть разные крылья.

В России исчезает доверие не только к Владимиру Путину, но и в целом ко всему руководству страны, а в самом окружении главы Кремля царит хаос.

Об этом заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин в интервью ТСН.ua.

Он отметил, что доверие в РФ исчезает как к военному командованию, так и к гражданским органам власти, в частности правительству.

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"Мы видим, что все это чревато поражением, которое может обрушить всю систему власти в России. Соответственно, это один фактор. Другой – это то, что началась игра самого Запада. Думаю, что он собирается добивать. А это значит, что игра на добивание выражается в том, чтобы выбрать какую-то более-менее умеренную перспективную часть власти для уничтожение той радикальной, которая повела себя так, как повела, решившись на войну и угрозу применение ядерного оружия", - сказал Фейгин.

По его мнению, страны Запада действительно очень обеспокоены возможным применением Путиным ядерного оружия.

"Элементы хаоса есть и они еще не охватили тотально все, потому что это все должно идти сверху-донизу. То, что брожение началось, это очевидно. Думаю, что идет мучительный поиск выхода из ситуации. Путинский рецепт он такой: давайте заставим Украину пойти на переговоры и какой-нибудь вариант 50/50 выберем", - отмечает правозащитник.

Он не исключает, что Путина во власти заменит кто-то другой, ведь в его окружении есть разные крылья.

"Могут посадить вместо него Мишустина, но это радикальное крыло, которое хотело бы обезопасить себя. Есть какая-то часть, которая провоцирует патриотов и всяких радикалов, чтобы просто их, как глинобитным орудием используя, вышибить Путина и посадить своих. К ним относится Патрушев, который бы с удовольствием заменил (Путина, – ред.) на своего сына. Эта группа ни чем не отличается от Путина, но готова пойти на уступки", - считает Фейгин.

По его словам, экономическое крыло из окружения Путина более договороспособно в то время, как тот же Патрушев лишь изображает способность договориться.

"Но Патрушев, в отличии от Мишустина, несет ответственность за войну в Украине. Главным препятствием является сам Путин. Эта война, кроме Путина, никому не нужна", - говорит Фейгин.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризации" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка русских захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на Артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в апреле.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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